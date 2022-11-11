Коми выделят 24 миллиона рублей на покупку флагов России. Об этом заявила глава Минобразования республики Наталья Якимова.

Флагштоки установят во всех школах региона до 1 сентября 2023 года. К новому учебному году возобновится традиция поднятия флага России под национальный гимн, отметила глава ведомства.

Также Наталья Якимова подчеркнула, что на закупку флагов страны деньги выделят из федерального бюджета. А вот флаги Республики Коми закупить для каждой школы не выйдет, так как проект патриотического воспитания относится к национальному.