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Коми выделят 24 миллиона рублей на покупку флагов России

Коми выделят 24 миллиона рублей на покупку флагов Россииgrozny.tv

Коми выделят 24 миллиона рублей на покупку флагов России. Об этом заявила глава Минобразования республики Наталья Якимова.

Флагштоки установят во всех школах региона до 1 сентября 2023 года. К новому учебному году возобновится традиция поднятия флага России под национальный гимн, отметила глава ведомства.

Также Наталья Якимова подчеркнула, что на закупку флагов страны деньги выделят из федерального бюджета. А вот флаги Республики Коми закупить для каждой школы не выйдет, так как проект патриотического воспитания относится к национальному.

"Перенаправить деньги на другие задачи деньги нельзя", — заявила министр.

Тем не менее, на церемониях будут поднимать два флага, гимны также будут исполнять вместе.

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