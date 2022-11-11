В Сыктывкаре завершается сезон навигации речного транспорта

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В понедельник, 14 ноября будут выполнены последние рейсы пассажирских и грузовых перевозок по маршруту пст. Трехозерка - г. Сыктывкар, проезд Геологов, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара. Пассажирские перевозки осуществляет теплоход «Усть-Сысольск» по утвержденному ранее расписанию.

Грузопассажирские перевозки будут осуществляться только паромом «Парма».

Отметим, что с 15 ноября начнут работу суда на воздушной подушке «Кайман-10» и «Хивус-10» согласно расписанию.

МКП «Жилкомсервис» дополнительно сообщает о том, что судно на воздушной подушке будет осуществлять круглосуточное дежурство в период ледостава с 21.00 часов 14 ноября 2022 года.