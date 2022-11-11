На премии для талантливой молодежи в Коми направят 1,7 миллиона рублей

И.о. министра образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова рассказала, что ведомтсво ведет учет одаренных детей. Такой статус позволяет талантливым юным жителям региона получать от государства поощрения.

На сегодня за 2021-2022 учебный год в реестр включены 3 тысыч 362 учеников. В 2022 году за выдающиеся успехи в учебной и интеллектуальной деятельности наградили 27 учеников школ: по 50 тысяч рублей тем, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов и победителю всероссийской олимпиады, 30 тысяч рублей – призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Всего на эти цели направили 1,7 миллиона рублей, в следующем году сумма будет такой же.