Малый бизнес может застраховаться в Зелёную неделю с выгодой 60%

Программу комплексного страхования для малого и микробизнеса, а также защиты здоровья сотрудников таких предприятий выгоднее всего приобрести предпринимателям в Зелёную неделю, которая пройдёт с 11 по 18 ноября. Эту ежегодную акцию Сбер проводит к своему дню рождения как подарок для клиентов и партнёров. Выгода 60%

По программе «Защита 360°» предприниматель может застраховать свой бизнес от основных рисков.. Программа представляет собой конструктор: она состоит из четырёх блоков: страхования активов, финансов, сотрудников и гражданской ответственности. Клиент может выбрать любую комбинацию блоков. В каждом из них можно установить необходимый размер страхового покрытия и подключить дополнительные опции. Минимальная страховая сумма по каждому из блоков — 500 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей.

Выгода 15%

Программа добровольного медицинского страхования (ДМС) для малого бизнеса «Сбереги здоровье» разработана совместно с компанией «Ингосстрах». Партнёры — 4,5 тыс. частных и государственных медучреждений по всей России.

Доступна в четырёх форматах. Базовый пакет «Минимум» включает очные и онлайн-консультации врачей поликлиник, обследования и анализы. Вариант «Стандарт» дополнен услугами стационара. «Оптима» предусматривает обслуживание в поликлинике и стоматологии. «Максимум» — все виды услуг других пакетов: приемы врачей, стационар и стоматологию.