Сбер: в два раза увеличился спрос на кредитки на Северо-Западе 

За 10 месяцев 2022 года жители Северо-Запада оформили в Сбербанке в два раза больше кредитных карт, чем за этот же период годом ранее. Торговый оборот по действующим картам с января по октябрь вырос на 10% – до 202 млрд рублей . Портфель кредитных карт в этом году увеличился на 27%.

Чаще других кредитками расплачивались петербуржцы (торговый оборот 93,5 млрд рублей), жители Ленобласти (19 млрд), а также калининградцы и архангелогородцы (почти по 15 млрд рублей). При этом лидеры по приросту выданных за 2022 год кредитных карт – Архангельская и Вологодская области (по 150%), а также Республика Коми (120%).