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В Коми девушка получила тюремный срок за пьяную езду

В Коми девушка получила тюремный срок за пьяную ездуИз архива "Про Город Сыктывкар"

Жительницу Визинги признали виновной в пьяной езде. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

20-летняя жительница села  вечером 21 апреля выпила и решила покататься. Это произошло не в первый раз – ранее девушка уже выплачивала штраф за пьяное вождение. В этот раз уйти от ответственности у девушки тоже не вышло. Ее остановил патруль ГИБДД.

Свою вину жительница Коми признала и суд приговорил ее к трем месяцам лишения свободы в колонии поселения. Такое решение суда не устроило девушку и она обжаловала его. Однако Верховный суд Коми оставил приговор без изменений.

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