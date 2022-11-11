В Коми девушка получила тюремный срок за пьяную езду

Жительницу Визинги признали виновной в пьяной езде. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

20-летняя жительница села вечером 21 апреля выпила и решила покататься. Это произошло не в первый раз – ранее девушка уже выплачивала штраф за пьяное вождение. В этот раз уйти от ответственности у девушки тоже не вышло. Ее остановил патруль ГИБДД.