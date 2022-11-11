В Коми уличный фонарь бьет током людей и животных

В Ухте на пешеходном переходе по одной из улиц произошел крайне неприятный инцидент: собаку, с которой гуляла хозяйка, ударило током от фонаря. Об этом сообщает информационная программа "День".

Как рассказала хозяйка животного, она переходила дорогу в районе магазина "Березка" на улице Дзержинского. Собака подошла к столбу, но внезапно ее ударило током. Пес упал на спину и завизжал от боли. Девушка стала оттаскивать питомца, но тоже получила разряд.