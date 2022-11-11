Около 500 семей в Коми воспользовались семейной ипотекой в 2022 году

В Коми продолжает действовать программа "Семейная ипотека". Всего за 2022 год ею воспользовалось 444 семьи.
Льготная ипотека подходит для семей, в которых
"Семейная ипотека" позволяет семьям, в которых с 1 января 2018 года родился первый или последующие дети, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями до 18 лет, оформить ипотеку ставке не более 6%. Приобрести на нее можно жилье в новостройке или потратить деньги на строительство дома.
За 9 месяцев текущего года жители региона получила 444 займа общей суммой в 1 миллиард 712 миллионов рублей.