Около 500 семей в Коми воспользовались семейной ипотекой в 2022 году

"Семейная ипотека" позволяет семьям, в которых с 1 января 2018 года родился первый или последующие дети, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями до 18 лет, оформить ипотеку ставке не более 6%. Приобрести на нее можно жилье в новостройке или потратить деньги на строительство дома.