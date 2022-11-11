Всех, кто держит деньги на банковской карте, ждет сюрприз с 11 ноября

Россиян, которые хранят деньги на банковских картах, предупредили о нововведениях от кредитных организаций, передает PRIMPRESS. Сообщается, что это касается тех, кто хранит на картах крупные суммы, но распоряжается только небольшой частью денег. При этом банки в последнее время начали повышать ставки по накопительным счетам, получая с них проценты, но, в отличие от вклада, этими деньгами можно распоряжаться свободно. А с 11 ноября 2022 года многие организации собираются увеличить показатели доходности по таким вкладам.

Так, Home Credit Bank предлагает ставку доходности по накопительному счету в размере 11% годовых, что значительно больше, чем ключевая ставка Центробанка. Также ставки в "Альфа-Банке" уже достигли 9,5% годовых, а в "Газпромбанке" доходность составляет до 9 процентов.