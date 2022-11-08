Жителей Коми, которые переводят деньги с карты на карту, ждет новое правило

Россиянам, которые переводят деньги между банковскими картами, рассказали о новом правиле, которое действует с 8 ноября. В ближайшее время условия изменятся, в действовать нововведение будет до конца года, передает PRIMPRESS.

По информации специалистов, изменения затронут граждан, которые пользуются системой быстрых платежей. Центробанк внедрил новую систему, которая позволяет переводить средства по одному идентификатору. Преимущественно им является номер телефона. В течение месяца россияне могут переводить любые суммы, но после 100 тысяч рублей будет взиматься комиссия, но в отдельных банках не будет и ее.