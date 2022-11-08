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Совет Сыктывкара обсудил вопрос передачи акций "Комиавтотранса" на баланс города

Совет Сыктывкара обсудил вопрос передачи акций "Комиавтотранса" на баланс городаИз архива "Про Город Сыктывкар"

Депутаты Сыктывкара рассмотрели вопрос передачи акций "Комиавтотранса" в собственность города.

Осщая стоимость акций составляет 212 234 000 рублей. Передать "Комиавтотранс" городу планируется из-за проблем, с которыми предприятие не в силах справиться: компания имеет задолженность 94,9 млн рублей, из них 31,2 млн – уже просроченный долг. Засить планируется за счет оптимизации расходов и расширения спектра услуг. В автобусах будет все меньше кондукторов, а межмуниципальных маршрутов, наоборот, станет больше. 

По итогам обсуждения большинство депутатов проголосовали за то, чтобы передать акции "Комиавтотранса" городу, этот вопрос теперь рассмотрят на заседании Совета города.

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