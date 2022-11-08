Совет Сыктывкара обсудил вопрос передачи акций "Комиавтотранса" на баланс города

Депутаты Сыктывкара рассмотрели вопрос передачи акций "Комиавтотранса" в собственность города.

Осщая стоимость акций составляет 212 234 000 рублей. Передать "Комиавтотранс" городу планируется из-за проблем, с которыми предприятие не в силах справиться: компания имеет задолженность 94,9 млн рублей, из них 31,2 млн – уже просроченный долг. Засить планируется за счет оптимизации расходов и расширения спектра услуг. В автобусах будет все меньше кондукторов, а межмуниципальных маршрутов, наоборот, станет больше.