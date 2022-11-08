Названы топ-3 знака зодиака, представительницы которых становятся красивее с годами

Астрологи рассказали о знаках зодиака, над которыми не властны годы. С течением времени их притягательность и шарм только возрастают, пишет "Киноафиша".

Рак

В юности Раки хороши собой. Однако природная застенчивость мешает им раскрыться в полную силу, научиться подчеркивать свои достоинства. Должно пройти время, чтобы женщины этого знака поверили в себя и свою притягательность.