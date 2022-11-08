Умные устройства Sber со скидкой можно купить в Зелёный день

В честь Зелёного дня от Сбера можно приобрести сразу 5 умных устройств с хорошей скидкой до 12 ноября. ТВ-приставка SberBox по акции доступна за 2990 рублей [1]. Голосовое управление, различные видеосервисы, 100+ бесплатных телеканалов, музыку и игры. Можно устанавливать Android-приложения.

Смарт-дисплей SberPortal — за 19 990 рублей. В комплекте — потрясающий звук, умная камера для видеозвонков, голосовое и жестовое управление. ТВ, кино, музыка, игры и браузер в компактном формате.

ТВ-медиацентр SberBox Top — за 9 990 рублей. Умная камера, видеозвонки на большом экране, приложения дополненной реальности и спорт с виртуальным тренером. Встроенные микрофоны и динамик работают, даже когда телевизор выключен.

Умная медиаколонка SberBox Time — за 6 990 рублей. Сбалансированный звук, облачные игры и виртуальные ассистенты Салют. Стильный дизайн и часы с аналоговым циферблатом. Работает как ТВ-приставка.

Телевизоры Sber — 11 865 рублей за диагональ 32 дюйма и 17 090 рублей за 43 дюйма. Это две новые модели недорогих телевизоров с российской операционной системой Салют ТВ и безрамочным дизайном. Управление голосом, большой выбор телеканалов, кино, сериалы, видео из интернета, детский режим.

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