Семь необычных животных, которые можно купить в Сыктывкаре: от муравьев до шиншиллы

На сайте бесплатных объявлений есть возможность купить, что угодно. Животные не исключение. “Про Город Сыктывкар” сделал подборку самых необычных и экзотических, которых можно купить. Муравьи. 699 рублей

Один из пользователей сайта бесплатных объявлений предлагает к продаже муравьев для так называемых формикариев – муравьиных ферм. В описании колония муравьев указана как жнецы. Больше никаких деталей, но за неделю объявление посмотрело почти 50 человек.

Красноухая черепаха. 600-750 рублей

На сайте можно найти несколько похожих объявлений о продаже красноухих черепах. В основном продают не заводчики, а владельцы уже возрастных особей. Так, в одном из объявлений указан возраст в пять лет. Другой продавец выставил на продажу несколько годовалых черепах-самцов. В придачу – замороженный корм, который, по словам продавца, хватит на долгое время.

Паук-птицеед. От 1000 рублей

Заводчики предлагают их от тысячи рублей за молодую особь. Другой продавец отдает паука возрастом от одного года за 1500 рублей. В подарок – контейнер и кормовые тараканы. Еще один продавец выставил объявление о продаже паука-птицееда и скорпиона. Обоим особям около года и стоят они почти пять тысяч рублей. Причина продажи – не уточняется.

Эублефары. 2500 рублей

Хладнокровные ящерицы эублефары находятся в Печоре, но доставку заводчик осуществляет по всей стране. В описании продавец убедительно просит перед покупкой ознакомиться с условиями содержания такой ящерицы. Он продает животных только если у покупателя есть готовое оборудование.

Ежик. 5000 рублей

В наличии у продавца три африканских карликовых ежа, которые родились чуть больше месяца назад.

Белка. 5000 рублей

Для любителей экзотики на сайте можно найти даже объявления о продаже белки. Со слов продавца, животные охотно идут на руки и не кусаются. В наличии три самки. Отправкой животных продавец не занимается, купить их можно только в Сыктывкаре.

Шиншилла. 12000 рублей