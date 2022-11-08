Житель Коми получил судимость вместо денежного вознаграждения

Житель Сыктывдинского района заработал судимость за незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

47-летнего житель Выльгорта в октябре 2021 года получил в наследство дом в поселке Межадор. В нем он нашел ружье и оставил у себя до конца августа 2022 года, пока его не обнаружили полицейские. В итоге обладатель ружбя написал явку с повинной и получил 10 месяцев ограничения свободы: ему нельзя будет выезжать за пределы Сыктывдинского и Сысольского районов.