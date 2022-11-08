Сбер запустил спецпроект «Твоя карьерная личность»

Сбер запустил карьерный тест «Твоя карьерная личность». Он создан для тех, кто хочет работать на «первой линии»: в отделениях банка или контактных центрах. Ответив на вопросы о своих приоритетах, пользователь получает описание своей карьерной личности и возможный путь развития в Сбере. Так, например, соискатель может узнать, что он «человек-баланс», которому одинаково важны карьера и личная жизнь, и у него отлично получается их совмещать. Также сайт подбирает подходящие вакансии в Сбере, на которые можно сразу же откликнуться.

Цель проекта – повлиять на имидж профессий «первой линии», показав их разнообразность и возможности для развития, а также привлечь потенциальных кандидатов на вакансии.