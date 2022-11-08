Сбер проанализировал, как пользуются потребительским кредитами в разных регионах России

Портфель потребительских кредитов в Сбере достиг в 3,37 трлн рублей. Только за 10 месяцев этого года банк выдал таких кредитов почти на 1,6 трлн рублей. Причём в третьем квартале 2022 года — в 2,6 раза больше, чем во втором.

Больше всего кредитов на любые цели взяли москвичи (127 тыс. договоров за 9 месяцев), жители Московской (111 тыс.) и Свердловской областей (72 тыс.), Санкт-Петербурга (59 тыс.), Краснодарского края (58 тыс.), Башкортостана (52 тыс.), Кемеровской (50 тыс.) и Ростовской областей (47 тыс.).

Средняя сумма кредита максимальна в Москве, далее идут Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область, Приморский и Хабаровский края.

Средний возраст заёмщиков — 39 лет, средний срок кредита — 50 месяцев. Чаще всего клиенты тратят заёмные средства на товары для дома, ремонта и автомобиля. В Москве 9 из 10 кредитов оформляют в СберБанк Онлайн, а в Южном федеральном округе — 8 из 10.

8 из 10 частичных досрочных погашений совершают в СберБанк Онлайн. Каждый пятый заёмщик воспользовался опцией, которая позволяет пропустить первый платёж. Сервис «Помощь близкого с погашением кредита» с начала года использовали 126 тыс. раз.

Сервис «Деньги до зарплаты» (можно взять взаймы до половины зарплаты на один месяц) наиболее популярен в Москве, Московской и Свердловской областях, Республике Башкортостан. С момента запуска (17 мая 2021 года) за этой услугой обратились 2,3 млн клиентов, которые оформили 3,5 млн договоров.

Летом 2022 года Сбер выдал 29 тыс. образовательных кредитов с господдержкой на 4,4 млрд рублей. Это в два раза больше, чем летом 2021-го (13,5 тыс.). Чаще всего кредиты брали на обучение в Высшей школе экономики, РАНХиГС, Московском финансово-промышленном университете «Синергия», РУДН и МГУ имени М. В. Ломоносова. Самыми популярными специальностями у клиентов Сбера стали юриспруденция, экономика, менеджмент, медицина, реклама и связи с общественностью.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: