Диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц

В процессе приготовления яйца могут терять полезные для организма свойства, предупредила в интервью радио Sputnik диетолог Ирина Бережная. Она уточнила, какой способ обработки этого продукта считается наиболее вредным.

Содержание полезных веществ в яйце во многом зависит от того, как оно приготовлено, отметила в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Наибольшей пищевой ценностью обладают сырые яйца, однако некоторым людям они противопоказаны, добавила врач.

"Если вы хотите сохранить все полезные свойства, что есть в яйце, то его нужно пить сырым. Но не все могут это делать – яйца обладают желчегонным действием, и если у вас проблемы с желчевыводящими путями, камни, то это противопоказано. К тому же термически необработанные яйца – это всегда угроза сальмонеллеза", – сказала Ирина Бережная.

С точки зрения угрозы заражения сальмонеллезом наиболее безопасны яйца, сваренные вкрутую, продолжила она. Однако слишком длительная термическая обработка приводит к разрушению важных нутриентов.