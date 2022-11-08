Администрация Сыктывкара выплатит 16-летней девочке компенсацию за укус собаки, сообщает прокуратура Коми.

Прокуратура провела проверку, прежде чем обратиться в суд. Специалисты выяснили, что в марте 2021 года девочка выносила мусор и на нее напала баздомная собака. Животное покусало ребенка за руку и ногу. К счастью, подросток была тепло одета, поэтому укусы оставили только гематомы. Однако после происшествия девочка начала бояться собак.