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В коми поселке привели в порядок объездную дорогу

В коми поселке привели в порядок объездную дорогуМинстрой Коми

Объездная дорога к поселку Гуляшор приведена в порядок, сообщает Минстрой Коми.

Данная дорога предусмотрена проектной документацией по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п.с.т. Гуляшор». Некоторое время назад дорога, которая использовалась как гражданами, проживающими в поселке Гуляшор Прилузского района, так и подрядной организацией ООО «Лузалес» для подвоза материалов, была размыта и непригодна для проезда.

Подрядная организация проведела работу по приведению в проезжее состояние объездной дороги – засыпала промоины и ямы щебнем. В скором времени будет открыта и основная дорога к поселку.

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