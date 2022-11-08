В коми поселке привели в порядок объездную дорогу

Объездная дорога к поселку Гуляшор приведена в порядок, сообщает Минстрой Коми.

Данная дорога предусмотрена проектной документацией по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п.с.т. Гуляшор». Некоторое время назад дорога, которая использовалась как гражданами, проживающими в поселке Гуляшор Прилузского района, так и подрядной организацией ООО «Лузалес» для подвоза материалов, была размыта и непригодна для проезда.