В совете Сыктывкара решат, освобождать ли мобилизованных от налогов

Участников специальной военной операции, призванных в рамках частичной мобилизации, собираются освободить от уплаты НДФЛ. Сейчас этот вопрос обсуждают в совете Сыктывкара.

В администрации столицы Коми предлагают принять эту меру с условиями, что она будет распространяться только на самих солдат, но не на членов их семей.