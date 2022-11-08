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В совете Сыктывкара решат, освобождать ли мобилизованных от налогов

В совете Сыктывкара решат, освобождать ли мобилизованных от налогов

Участников специальной военной операции, призванных в рамках частичной мобилизации, собираются освободить от уплаты НДФЛ. Сейчас этот вопрос обсуждают в совете Сыктывкара.

В администрации столицы Коми предлагают принять эту меру с условиями, что она будет распространяться только на самих солдат, но не на членов их семей.

Напомним также, в Минобороны рассказали о порядке выплат 195 тысяч рублей участникам СВО. Деньги будут начисляться на карту, а при желании бойца, их могут выдать его родственникам. Как именно это будет происходить, читайте по ссылке.

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