В совете Сыктывкара решат, освобождать ли мобилизованных от налогов

Участников специальной военной операции, призванных в рамках частичной мобилизации, собираются освободить от уплаты НДФЛ. Сейчас этот вопрос обсуждают в совете Сыктывкара.
В администрации столицы Коми предлагают принять эту меру с условиями, что она будет распространяться только на самих солдат, но не на членов их семей.
Напомним также, в Минобороны рассказали о порядке выплат 195 тысяч рублей участникам СВО. Деньги будут начисляться на карту, а при желании бойца, их могут выдать его родственникам. Как именно это будет происходить, читайте по ссылке.