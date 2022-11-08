На создание приютов для бездомных собак в Коми выделили 41 миллион рублей

В Коми для завершения обустройства приютов для собак в 2022 году выделили 41 миллион рублей. Всего будет создано 6 новых и обустроено 4 существующих точки. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Алексей Буткин, пишет "Комиинформ".

По словам министра, за последние три года численность бездомных животных на улицах городов и сел начала сокращаться. Меньше стало и случаев нападения. Так, за 9 месяцев 2022 года пострадало на 252 человек меньше, чем годом ранее. 1127 случаев против 1379.

В муниципалитетах, где приюты уже обустроены, направлено 15,3 миллиона рублей, которые пошли на работу по обращению с бродячими животными.