На создание приютов для бездомных собак в Коми выделили 41 миллион рублей

В Коми для завершения обустройства приютов для собак в 2022 году выделили 41 миллион рублей. Всего будет создано 6 новых и обустроено 4 существующих точки. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Алексей Буткин, пишет "Комиинформ".
По словам министра, за последние три года численность бездомных животных на улицах городов и сел начала сокращаться. Меньше стало и случаев нападения. Так, за 9 месяцев 2022 года пострадало на 252 человек меньше, чем годом ранее. 1127 случаев против 1379.
В муниципалитетах, где приюты уже обустроены, направлено 15,3 миллиона рублей, которые пошли на работу по обращению с бродячими животными.
"Для полноценного содержания животных с 2023 года приюты будут закреплены за государственными ветучреждениями, а оказание ветеринарных услуг будет включено в государственные задания", - сообщил министр.