К праздникам в Сыктывкаре появятся новые ледовые катки

В столице Коми появятся новые места для катания на коньках к Новому году. На этот раз их организуют в Верхнем и Нижнем Чове, где ранее катков не было. Об этом сообщает БНК.
Напомним, в 2021 году в Сыктывкаре было 17 катков. В этом году полный список еще не появился, но известно, что один из катков традиционно организуют на Стефановской площади, как часть ледового городка.
В остальных местах города будет еще семь катков. На портале госзакупок уже появились предложения на заливку и обслуживание участков. Начальная цена составляет 1 миллион 690 тысяч рублей. Список выглядит так:
- Кировский парк;
- улица Красных Партизан, 68 (хоккейный корт школы №21);
- улица Парковая, 11 (хоккейный корт);
- улица Ручейная, 32 (хоккейный корт);
- улица Малышева, 13;
- Верхний Чов, 64;
- Нижний Чов, улица Магистральная, 15 (хоккейный корт).
- Ранее катки в Верхнем и Нижнем Чове не заливали.
Работы по заливке начнутся с 1 декабря, откроют их ближе к новогодним праздникам. Обслуживать катки будут по 8 марта 2023 года.