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К праздникам в Сыктывкаре появятся новые ледовые катки

К праздникам в Сыктывкаре появятся новые ледовые катки

В столице Коми появятся новые места для катания на коньках к Новому году. На этот раз их организуют в Верхнем и Нижнем Чове, где ранее катков не было. Об этом сообщает БНК.

Напомним, в 2021 году в Сыктывкаре было 17 катков. В этом году полный список еще не появился, но известно, что один из катков традиционно организуют на Стефановской площади, как часть ледового городка.

В остальных местах города будет еще семь катков. На портале госзакупок уже появились предложения на заливку и обслуживание участков. Начальная цена составляет 1 миллион 690 тысяч рублей. Список выглядит так:

  • Кировский парк;
  • улица Красных Партизан, 68 (хоккейный корт школы №21);
  • улица Парковая, 11 (хоккейный корт);
  • улица Ручейная, 32 (хоккейный корт);
  • улица Малышева, 13;
  • Верхний Чов, 64;
  • Нижний Чов, улица Магистральная, 15 (хоккейный корт).
  • Ранее катки в Верхнем и Нижнем Чове не заливали.

Работы по заливке начнутся с 1 декабря, откроют их ближе к новогодним праздникам. Обслуживать катки будут по 8 марта 2023 года.

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