К праздникам в Сыктывкаре появятся новые ледовые катки

В столице Коми появятся новые места для катания на коньках к Новому году. На этот раз их организуют в Верхнем и Нижнем Чове, где ранее катков не было. Об этом сообщает БНК.

Напомним, в 2021 году в Сыктывкаре было 17 катков. В этом году полный список еще не появился, но известно, что один из катков традиционно организуют на Стефановской площади, как часть ледового городка.