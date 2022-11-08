Ветлаборатория Коми опять лишилась аккредитации

Глава Минсельхоза Коми на обсуждении программы по развитию сельского хозяйства сообщил, что у ветлаборатории Коми нет аккредитации.

Причиной для отзыва документа стало отсудствие нужного оснащения. Причем отозвали аккредитацию еще в июне 2022 года, с тех пор ведомство так ее и не восстановило. На улучшение оснащения в 2022 году выделили 50 миллионов рублей, однако министр ведомтва заявил, что финансирование следовало направить раньше, чтобы успеть устранить все недостатки.