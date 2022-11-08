В Сыктывкаре и Ухте появились новые управляющие компании

8 ноября состоялось очередное заседание Лицензионной комиссии Республики Коми. В заседании приняла участие и.о. руководителя Службы Республики Коми стройжилтехнадзора, сообщает пресс-служба органа.

Члены комиссии рассмотрели поступившие заявления о выдаче лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Предварительно соискатели прошли проверку по следующим критериям:

- регистрация на территории Российской Федерации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- отсутствие тождественности или схожести фирменного наименования с наименованием организации, ранее получившей лицензию на деятельность по управлению МКД;

- наличие квалификационного аттестата у должностного лица соискателя лицензии;

- отсутствие у должностного лица соискателя неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

- отсутствие сведений о применении в отношении должностного лица соискателя административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие сведений об аннулировании лицензии, ранее выданной соискателю.

По результатам рассмотрения комиссией были приняты решения о предоставлении лицензий следующим соискателям:

- ООО «Свой дом», ИНН:1101174414, г. Сыктывкар;

- ООО ПСФ «Ухтажилстройпроект», ИНН: 1102000795, г. Ухта;