Диетолог Гинзбург раскрыл способ успеть похудеть до Нового года

Способ похудеть до Нового года раскрыл врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен". По его словам, самочувствие может заметно улучшиться уже при потере пары лишних килограммов. Начать диету можно с мягкого разгрузочного дня.

"Очень важно в этот день походить хотя бы 30-50 минут в хорошем бодрящем темпе. Мышцы начнут лучше расходовать жир, снизится аппетит", — посоветовал Гинзбург. Вечером после прогулки рекомендуется принять ванну и выспаться.

На следующий день можно начать нестрогую кетодиету.