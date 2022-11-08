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22-летний осужденный в Коми получил срок за попытку переслать в колонию наркотики

22-летний осужденный в Коми получил срок за попытку переслать в колонию наркотикиИз архива "Про Город Сыктывкар"

22-летний юноша, отбывающий наказание в колонии под Ухтой, попытался организовать доставку наркотиков в колонию и попался. Подробности сообщила пресс-службпа прокуратуры Коми.

Суд установил, что в декабре 2022 года мужчина, отбывая наказание в виде лишения свободы в ИК-29 под Ухтой, решил доставить в колонию наркотики. Их он еще перед осуждение отдал на хранение другу. 

В итоге в одной из передач сотрудники колонии обнаружили пачку сигарет с гашишом. Вину в содеянном осужденный признал.

К сроку молодого человека добавилось еще три года отбывания в исправительной колонии общего режима.

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