Синоптики рассказали, можно ли будет увидеть лунное затмение в Коми

В 2022 году ожидается лунное затмение. Так называемая кровавая луна появится в небе в 12:09, а закончится явление в 17:00 по московскому времени. Она пройдет три основные фазы и станет красной.

К сожалению, жители Коми едва ли смогут увидеть это событие. Из-за сильной облачности и осадков в республике не разглядеть даже первую фазу. В ЦГМС Коми отметили, что в столице региона в этот момент ожидаются высокослоистые разорванно-дождевые облака.