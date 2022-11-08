Сыктывкарка покалечила мужа за отсутствие подарка на 8 марта и отправилась в тюрьму

Эжвинский районный суд Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Суд установил, что 8 марта 2022 года фигурантка дела отмечала Междунарождный женский день дома вместе с мужем. В какой-то момент женщина спросила у супруга, приготовил ли он ей какой-нибудь подарок. Мужчина сообщил жене, что никакого подарка не будет. Это и стало причиной конфликта, который перерос в драку. В ходе нее оскорбленная сыктывкарка ударила мужа ножом по руке. Эту травму позже квалифицировали как тяжкий вред здоровью.