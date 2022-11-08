В Коми к 2025 году объем картофеля и овощей открытого грунта увеличат до 10 тысяч тонн

К 2025 году в Коми планиуется увеличить объемы картофеля и офощей открытого грунта до 10 тысяч тонн. Подробности сообщили в минсельхозе региона.

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Алексей Буткин сообщил, что площади посадок уже увеличили в 1,7 раза, а урожаи выросли в 2,3 раза.