Опасно для здоровья: кому запрещено есть холодец

Холодец – это то блюдо, которое многие привыкли видеть на праздничных столах. Сложно представить застолье без этого мясного угощения. Однако холодец сложно назвать полезным блюдом из-за большого содержания жира. Об этом рассказала диетолог Антонина Стародубова, пишет РИА "Новости".

Если человек полностью здоров, то он действительно может разнообразить свой рацион небольшой порцией (до 150 граммов) такого блюда. Делать это желательно редко.