Опасно для здоровья: кому запрещено есть холодец

Холодец – это то блюдо, которое многие привыкли видеть на праздничных столах. Сложно представить застолье без этого мясного угощения. Однако холодец сложно назвать полезным блюдом из-за большого содержания жира. Об этом рассказала диетолог Антонина Стародубова, пишет РИА "Новости".
Если человек полностью здоров, то он действительно может разнообразить свой рацион небольшой порцией (до 150 граммов) такого блюда. Делать это желательно редко.
Однако лучше выбирать заливное из маложирных сортов мяса, птицы или рыбы с добавлением овощей и зелени.
Также она сказала, кому стоит отказаться даже от редкой дегустации такого угощения.
В первую очередь от холодца надо отказаться тем, кто страдает от болезней сердца, почек или столкнулся с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
В случае когда есть хронические болезни, то по вопросам питания необходимо консультироваться со специалистами.