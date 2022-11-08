За неделю в Коми поймали 83 нетрезвых водителей

Всего за выходные сотрудники полиции задержали 83 жителя Коми, которые решили сесть за руль пьяными. 13 из них сделали это повторно, на них завели уголовные дела. Больше всего водителей "навеселе" оказалось в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, Сосногорске и Удорском районе.

В Сыктывкаре сотрудники ГИБДД проверили 60 автомобилей и выявили пять правонарушений. Одного из пьяных полицейские задержали благодаря сообщению горожан – очевидцы рассказали, что в сторону Эжвы едет "Шкода", за рулем которой, вероятно, был пьяный. Его задержали, но от прохождения медосвидетельствования отказался. Мужчина 1971 года рождения получит штраф в 30 тысяч рублей и лишится прав на полтора или два года.