В Минобороны разъяснили порядок выплаты 195 тысяч рублей контрактникам мобилизованным

В Минобороны сообщили, что срочники, которые решили перейти на службу по контракту и были призваны по частичной мобилизации или заключили договор на год и более, заплатят 195 тысяч рублей. В ведомстве разъяснили, как именно будет выдаваться сумма.

Минимальная сумма, которую получат мобилизованные, будет зависеть от воинского звания или должности. Так, призванные командиры взвода, к примеру, получат 225 тысяч рублей, а батальона — 243 тысячи рублей.