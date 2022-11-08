В Минобороны разъяснили порядок выплаты 195 тысяч рублей контрактникам мобилизованным

В Минобороны сообщили, что срочники, которые решили перейти на службу по контракту и были призваны по частичной мобилизации или заключили договор на год и более, заплатят 195 тысяч рублей. В ведомстве разъяснили, как именно будет выдаваться сумма.
Минимальная сумма, которую получат мобилизованные, будет зависеть от воинского звания или должности. Так, призванные командиры взвода, к примеру, получат 225 тысяч рублей, а батальона — 243 тысячи рублей.
Деньги будут начисляться на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца. 195 тысяч — минимальная сумма. Ее получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если же призванный прослужил, например, 20 дней, сумма будет меньше.
В ноябре денежное довольствие планируется выплачивать с 8 числа. Получить его может и семья мобилизованного, если он выразит такое желание. Основная часть выплаты составит 158 тысяч рублей, и не будет облагаться подоходным налогом. На остальную сумму он будет начисляться.