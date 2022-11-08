Рыбам нельзя рисковать, а Козероги получат интересное предложение: гороскоп на 8 ноября

Овен Сегодня от вас потребуется во всем предельная осторожность. Любое проявление легкомысленности может привести к серьезным последствиям. Если вы не станете торопиться ни в решениях, ни в поступках, то этот день вас, наверняка, порадует. Особенно удачным он будет в том случае, если вы способны учиться на собственных ошибках и не забываете о полученном ранее опыте. Этот день порадует вас приятными сюрпризами, а также удачными совпадениями, которые помогут вам справиться со старыми проблемами. Здесь, главное, не растеряться и быстро принять верное решение, — у вас это, наверняка, получится. Телец Этот день неблагоприятен для решения финансовых вопросов. Вы будете склонны к расточительности, поэтому рискуете потратить на порядок больше, чем позволяет ваш бюджет. Не спешите делать покупки и заключать сделки, — они вряд ли окажутся удачными и выгодными. Также сегодня не стоит кому-либо что-то обещать: вам будет невероятно трудно сдержать слово. В плане общения этот день, наоборот, весьма благоприятен. Не исключено, что сегодня вы обзаведетесь новыми друзьями или заведете знакомство с людьми, разделяющими ваши интересы и взгляды на жизнь. Вероятно и начало романтических отношений.

Близнецы Этот день сложится довольно непросто: у вас вряд ли получится избежать нескольких напряженных и неприятных моментов. То, что вы будете делать, многим не понравится, поэтому приготовьтесь услышать немало критических замечаний в свой адрес. Как бы ни было трудно реагировать на это спокойно, вы должны осознать, что порой действительно «перегибаете палку», отстаивая свое право на принятие самостоятельных решений: можете сильно обидеть кого-то из дорогих вам людей или вовсе нажить себе недругов. Однако этот день порадует вас и каким-то приятным сюрпризом, скорее всего, романтического плана.

Рак

Сегодня вы будете зачастую оказываться в центре внимания, поскольку многие захотят получить от вас поддержку, совет, дружеское участие или просто пожелают поговорить с вами на какую-то интересную тему. Однако вашей энергии будет не хватать даже на собственные дела, поэтому желание отложить все на потом будет очень большим. В итоге не стоит ждать от этого дня большой плодотворности. Чтобы избежать недомоганий и обострения хронических заболеваний, выделите время для отдыха и восстановления сил. Финансовая картина неблагоприятная: постарайтесь не тратить деньги ни на что, кроме запланированных покупок.

Лев

Вас ожидает сложный и утомительный день, который может принести вам много разочарований, особенно, если вы строили на сегодня грандиозные планы и ожидали многого. Чем скорее вы распрощаетесь с иллюзиями и взглянете на ситуацию реально, тем выше будут ваши шансы на изменение ситуации к лучшему. Только благодаря настойчивости и целеустремленности вы сможете решить важные профессиональные задачи и добиться в работе заметных успехов. Личные отношения будут складываться довольно непросто. Постарайтесь не давать любимому человеку поводов для ревности, иначе вы может серьезно поссориться.

Дева

Сегодня вас ждет много новых знакомств. Вы будете настолько открытыми и общительными, что станете охотно делиться с окружающими своими мыслями и идеями, не отказывая никому в совете. Однако вам придется сегодня столкнуться и с некоторыми проблемами, которые могут возникнуть из-за вашей чрезмерной доверчивости. Вы будете склонны верить практически во все, что вам будут говорить, и кто-то из недоброжелателей может этим воспользоваться. Особенно будьте начеку с теми, кого вы плохо знаете. Финансовая картина неблагоприятная: будьте менее легкомысленными в отношении денег.

Весы

Этот день обещает быть весьма благоприятным. Вы избежите любых волнений и тревог, примете в любой ситуации правильные решения и не совершите поступков, о которых впоследствии пришлось бы пожалеть. То, о чем прежде вы имели весьма отдаленное представление, станет для вас совершенно простым и очевидным, а любые намеки и недомолвки останутся в прошлом. Вторая половина дня порадует вас встречей со старыми знакомыми. Представится возможность восстановить прежде дорогие для вас отношения. Финансовая картина благоприятная: может неожиданно решиться сложный вопрос, связанный с деньгами, после чего вы почувствуете себя спокойнее и начнете смотреть в будущее с оптимизмом.

Скорпион

Сегодня вас ожидают крупные расходы. В основном они будут оправданными и даже вполне разумными, однако, вы все равно будете беспокоиться о своем бюджете и думать, как бы сэкономить. Только не забывайте, что кроме мыслей о деньгах, вам предстоит помнить и о повседневных, не менее важных, заботах. Так, на работе может возникнуть требующая немедленного решения проблема: вам придется потратить много времени на то, чтобы разобраться в ситуации и справиться с ней. Вечером какие-то семейные дела потребуют вашего внимания. Кому-то из близких людей срочно понадобится ваша помощь – не откажите. Романтическое свидание, назначенное на сегодня, пройдет ярко и незабываемо.

Стрелец

Сегодня вас будут одолевать мысли о прошлом, поэтому тому, что происходит на данный момент в вашей жизни, вы будете уделять мало внимания. Если вы склонны к чрезмерной чувствительности, то вам даже начнет казаться, что все лучшее уже позади, а впереди – лишь трудности и проблемы. Срочно избавляйтесь от этих мыслей: как только вы преодолеете приступ пессимизма, то сразу же увидите, что все совсем не плохо, и перспективы, которые перед вами открываются, — вполне радужные. Очень многое будет зависеть от окружающих вас людей: меньше общайтесь с теми, кому известны ваши секреты, и с любителями видеть во всем только плохое.

Козерог

Вас ожидает легкий и приятный день. Вы узнаете много нового интересного, значительно расширите свой кругозор и научитесь тому, что вскоре вам обязательно пригодится в работе. Вероятны споры и разногласия с коллегами по работе и деловыми партнерами, однако, победа всегда будет оставаться за вами: сегодня вам удастся убеждать всех в своей правоте, никого при этом не обидев. Вторая половина дня порадует вас хорошими новостями и интересными деловыми предложениями. Дел предстоит так много, что кое-какими запланированными встречами развлечениями придется пожертвовать. К счастью, сегодня вы легко перенесете все нагрузки и сохраните хорошее физическое и психологическое самочувствие.

Водолей

Этот день потребует от вас максимально серьезного отношения к любому делу. Во-первых, благодаря этому вы добьетесь нужного результата, а, во-вторых, произведете на окружающих благоприятное впечатление. Удачно пройдут важные деловые встречи: не исключено, что ваши идеи получат поддержку даже на самом высоком уровне. Романтические отношения, завязавшиеся в этот день, положат начало значительным переменам в вашей жизни и вскоре начнут играть в ней важную роль. Вечером вас может ожидать встреча с кем-то из старых знакомых, с которыми вы обсудите какие-то интересные вопросы, составите планы на будущее и договоритесь о совместных действиях.

Рыбы