МФЦ Коми подозревают в нарушении антимонопольного закона

По информации Управления федеральной антимонопольной службы Коми, в ведомство обратились жители республики, которые попросили проверить закупку МФЦ на право ремонтных работ в здании по улице Кутузова, 5. По результатам проверки, у специалистов и правда появились подозрения, что стало причиной возбуждения антимонопольного дела.

Как оказалось, в МФЦ заключили договор подряда с ООО ”Промжилстрой”. Сумма договора составила 19,8 миллионов рублей, а срок окончания работ – не позднее 26 ноября 2021 года. Позже договор изменили, после чего стоимость выросла до 26,8 миллионов рублей, а сроки продлили дл 31 марта 2022 года.