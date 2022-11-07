В Сыктывкаре за выходные произошло 19 ДТП

Как стало известно порталу “Про Город Сыктывкар”, за минувшие длинные выходные на территории столицы Коми произошло 19 ДТП. Во всех авариях обошлось без пострадавших. Об этом рассказал начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Сыктывкару Артем Станкевич.



Также сотрудники ГИБДД провели в Сыктывкаре акцию “Нетрезвый водитель”. В рамках мероприятий зафиксировали около 230 правонарушений. В том числе удалось поймать 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Все они сели за руль под градусом впервые.

