Напичкан антибиотками и красителями: в Роскачестве назвали худший сервелат

В Роскачестве исследовали популярные марки сервелата, которые можно найти на полках магазинов страны. Эксперты проверили 29 брендов по 97 показателям и нашли самый худший продукт. В лаборатории худшими оказались сервелаты “Дмитрогорский продукт”, “Йола агрохолдинг”, “Стародворские колбасы” и “Черкизовский”.

Так, первый оказался напичкан антибиотиками и имеет следы стрептомицина. Кроме того в нем обнаружен не указанный в составе, хоть и натуральный, краситель кармин.

Подобные результаты были и у сервелата “Йола агрохолдинг”, но здесь вместо антибиотика найден фурацилин.

Еще хуже дела обстоят у бренда “Стародворские колбасы”. В их сервелате нашли антибиотик метронидазол, стрептомицин, бензилпенициллин и сульфаметазин, а также крахмал и консервант.