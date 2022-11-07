СберСтрахование жизни дарит подарки за программы НСЖ

В честь Зелёного дня СберСтрахование жизни дарит подарки тем, кто оформит программы накопительного страхования жизни (НСЖ) в рассрочку. Акция продлится с 10 ноября по 10 декабря 2022 года.

За программу «Семейный актив» клиенты СберПремьер получат в подарок чекап — комплексное медицинское обследование от СберЗдоровья. Пройти его можно будет до 1 марта 2023 года.