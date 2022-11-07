СберСтрахование жизни дарит подарки за программы НСЖ

В честь Зелёного дня СберСтрахование жизни дарит подарки тем, кто оформит программы накопительного страхования жизни (НСЖ) в рассрочку. Акция продлится с 10 ноября по 10 декабря 2022 года.
За программу «Семейный актив» клиенты СберПремьер получат в подарок чекап — комплексное медицинское обследование от СберЗдоровья. Пройти его можно будет до 1 марта 2023 года.
За программу «Билет в будущее» предусмотрены бонусы СберСпасибо. Чем больше ежемесячный или ежегодный взнос — тем больше бонусов. За ежемесячный взнос клиентам начислят от 1500 до 2500 бонусов, за ежегодный — от 1500 до 3000.
Оформить договор НСЖ можно в любом офисе СберСтрахования жизни или в мобильном приложении СберБанк Онлайн (программа «Билет в будущее»).
Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.
Все предложения Зелёного дня — на сайте акции.