Исполнительница хитов "Босая" и "Мама, я танцую" рассказала о своей жизни в Ухте

Недавно в проекте “Алена, блин!” приняла участие певица и экс-солистка музыкальной группы #2Маши Маша Шейх. Группа известна по хитам “Мама, я танцую” и “Босая”. Певица поведала свою историю успеха, а также рассказала о жизни в Коми.

Сама Мария родилась в Перми, но со временем ее семья переехала в Ухту. Повзрослев, певица перебралась в Москву: