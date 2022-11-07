Исполнительница хитов "Босая" и "Мама, я танцую" рассказала о своей жизни в Ухте

Недавно в проекте “Алена, блин!” приняла участие певица и экс-солистка музыкальной группы #2Маши Маша Шейх. Группа известна по хитам “Мама, я танцую” и “Босая”. Певица поведала свою историю успеха, а также рассказала о жизни в Коми.
Сама Мария родилась в Перми, но со временем ее семья переехала в Ухту. Повзрослев, певица перебралась в Москву:
“У меня нет ответа, как так получилось. Мне кажется просто совпало несколько вещей, и мой первый проект в большом масштабе, это и есть “#2Маши” и именно с этим проектом я заявила о себе”, – делится Мария Шейх.
В детстве, живя в Ухте, она с удовольствием сочиняла стихи и песни, изображая себя артисткой. Параллельно учебе она занималась спортом и посещала танцевальную студию. Позже она полностью переключилась на музыку и поэзию.
Артистка длительное время состояла в дуэте с Марией Зайцевой в рамках проекта “#2Маши”. В 2021 году их группа участвовала в отборе на Евровидение, но заняла лишь третье место.