В Сыктывкаре сотрудник магазина ударил подростка: инцидент попал на видео

В Сыктывкаре сотрудник продуктового магазина напал на 14-летнего школьника. Мужчина кричал матом на подростка, а затем ударил его. Инцидент попал на видео.

5 ноября около 20:10 часов 14-летний мальчик пошел в продуктовый магазин. Подросток не увидел дату изготовления на купленной булке, из-за чего попросил документы на товар.

“Сперва я спросил дату изготовления булки, на что мне ответили “4 ноября”, но ответ продавщицы вызвал у меня сомнения. Потом я попросил паспорт на товар, на что продавщица мне отказала, начала грубить и общаться на повышенных тонах”, — поделился подросток.

По словам школьника, он никак не реагировал на хамство со стороны персонала магазина.