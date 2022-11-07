Вор из Воронежа оказался на скамье подсудимых за интернет-обман жителей Коми

19-летний житель Воронежа стал фигурантом уголовного дела за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Следователи выяснили, что в 2021 году юноша купил в интернете логины и пароли от нескольких взломанных страниц "ВКонтакте". От имени ничего не подозревающих пользователей преступник обращался к друзьям жертв и просил денег. Всего ему удалось обвести вокруг пальца шестерых человек, "заработать" преступнику удалось 31 тысячу рублей.