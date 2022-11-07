В Сыктывкаре женщина за свой счет плетет маскировочные сети для бойцов СВО

В Сыктывкаре женщина сама делает маскировочные сети для тех, кто сейчас служит в зоне СВО. Корреспондент портала “Про Город” пообщался с Натальей Хайловой и узнал, как она создает снаряжение для бойцов.

Сыктывкарка Наталья Хайлова начала шить маскировочные сети всего две недели назад.

“Я занимаюсь изготовлением сетей уже две недели. Одну неделю я потратила на поиск и закупку материалов. За это время смогла сделать три таких сети. Решила этим заниматься, потому что узнала о нехватке масксетей из телеграм-канала и непосредственно от тех, кто сейчас на фронте. Я очень хочу помочь нашим парням. Хорошая маскировка уменьшает потери на передовой”, — поделилась Наталья.

Женщина в изготовлении маскировочных сетей кроме специальных тканей использует еще и подручные материалы.