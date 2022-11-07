В Сыктывкаре женщина за свой счет плетет маскировочные сети для бойцов СВО

В Сыктывкаре женщина сама делает маскировочные сети для тех, кто сейчас служит в зоне СВО. Корреспондент портала “Про Город” пообщался с Натальей Хайловой и узнал, как она создает снаряжение для бойцов.
Сыктывкарка Наталья Хайлова начала шить маскировочные сети всего две недели назад.
“Я занимаюсь изготовлением сетей уже две недели. Одну неделю я потратила на поиск и закупку материалов. За это время смогла сделать три таких сети. Решила этим заниматься, потому что узнала о нехватке масксетей из телеграм-канала и непосредственно от тех, кто сейчас на фронте. Я очень хочу помочь нашим парням. Хорошая маскировка уменьшает потери на передовой”, — поделилась Наталья.
Женщина в изготовлении маскировочных сетей кроме специальных тканей использует еще и подручные материалы.
“Покупаю ткань “оксфорд”, она оптимальная по цене и у нее хорошие характеристики. Дополнительно использую ветошь, остатки тканей, старые вещи и иногда лыко (волокнистое подкорье липы — прим.ред.)”, — прокомментировала сыктывкарка.
Наталия выбрала дело себе под силу.
“Каждый делает то, что может. Я плохо шью, хотя были мысли присоединиться к швеям. Поэтому решила, что буду делать маскировочные сети. У меня есть умелые руки, много свободного времени. А еще плести сети можно дома”, — отметила горожанка.
Наталья покупает все материалы на свои деньги. В изготовлении сетей женщине помогают еще три сыктывкарки.
“Сначала нас было трое из Сыктывкара. Две девочки вязали сетеполотно из ниток, я оплетала. Сейчас ко мне присоединилась еще одна помощница. Некоторые швейные фабрики и ателье помогают мне с материалами. Они отдают обрезки тканей”, — рассказала женщина.
Горожане сами начали приносить свои старые вещи для маскировочных сетей.
“Люди сами приносят свои вещи. Многие мужчины отдают охотничьи камуфляжные костюмы. Я покупаю ткани и дополнительные материалы за свой счет. Девочки, которые вяжут сети, тоже сами покупали нитки”, — прокомментировала Наталья.
Недавно мастерицы открыли сбор средств на материалы.
“3 ноября открыли сбор на ткань, сейчас все средства мы уже собрали. 2 ноября моя подруга решила нам помочь и дала небольшую сумму на покупку материалов”, — отметила сыктывкарка.
Первые три сетки уже отправились к русским солдатам.
“Первые три уже отправили в Украину СДЭКом. Туда периодически ездят машины с гуманитарной помощью из Сыктывкара, в дальнейшем будем отправлять с ними”, — сообщила горожанка.
Женщина посвящает все свое свободное время изготовлению маскировочных сетей.
“Свою первую сеть я делала долго, около пяти дней. Потом приноровилась и сейчас уже справляюсь за три вечера. Можно сделать и за два дня, если посвятить этому делу весь вечер. Свои потребности я ограничила, оставила только базовые”, — рассказала Наталья.
По словам сыктывкарки, одна такая сеть обходится ей не дороже 500 рублей.
“Себестоимость одной сети пока подсчитать сложно. Но в голове ориентир, чтобы индивидуальная сеть 2х2 обходилась не дороже 500 рублей”, — заключила мастерица.
Если вы хотите помочь Наталье Хайловой создавать маскировочные сети для солдат в зоне СВО, то вы можете перечислить средства:
Номер карты:
- 2202206132623625
телефон:
- 8904 203 0992
Наталья Анатольевна Х.
Все отчеты о поступлениях публикуются на странице Натальи