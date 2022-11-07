В Сыктывкаре виновник ДТП выплатил пострадавшему ребенку 390 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Коми.
В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о компенсации морального вреда за тяжкий вред здоровью, который был нанесен несовершеннолетнему в результате дорожно-транспортного происшествия.
Ноябрьским вечером на трассе Сыктывкар — Ухта водитель «Шевроле Круз» не учел зимнюю скользкость и рыхлый снег на поверхности дорожного полотна. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся «Ладой Ларгус». Единственным пострадавшим в этой аварии стал школьник, сидевший на переднем сидении «Лады», — от удара у ребенка отслоилась сетчатка глаза.
Суд учел, что виновник аварии перечислил 125 тыс. рублей на лечение потерпевшего, принес извинения, и счел справедливой и разумной компенсацию морального вреда в размере 390 тыс. рублей.
После возбуждения исполнительного производства должник пытался в суде получить рассрочку исполнения требований. Однако обстоятельства, на которые он ссылался, не были признаны уважительными.
В ходе принудительного исполнения со счетов должника была списана незначительная сумма. Основной долг он сам перечислил на депозитный счет службы судебных приставов. Но так как это было сделано за пределами добровольного срока, судебный пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора.