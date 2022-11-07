В Сыктывкаре виновник ДТП выплатил пострадавшему ребенку 390 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Коми. В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о компенсации морального вреда за тяжкий вред здоровью, который был нанесен несовершеннолетнему в результате дорожно-транспортного происшествия.

Ноябрьским вечером на трассе Сыктывкар — Ухта водитель «Шевроле Круз» не учел зимнюю скользкость и рыхлый снег на поверхности дорожного полотна. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся «Ладой Ларгус». Единственным пострадавшим в этой аварии стал школьник, сидевший на переднем сидении «Лады», — от удара у ребенка отслоилась сетчатка глаза.

Суд учел, что виновник аварии перечислил 125 тыс. рублей на лечение потерпевшего, принес извинения, и счел справедливой и разумной компенсацию морального вреда в размере 390 тыс. рублей.

После возбуждения исполнительного производства должник пытался в суде получить рассрочку исполнения требований. Однако обстоятельства, на которые он ссылался, не были признаны уважительными.