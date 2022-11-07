Похитивший восьмилетнюю девочку из Коми мужчина выслушал приговор

Житель Кирова выслушать проговор по делу похищения ребенка в Княжпогостском районе Коми, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми. Суд установил, что 25-летний мужчина 6 апреля 2022 года выехал за пределы региона, в котором должен был находиться по условиям назначенного ему ограничения свободы. На одной из улиц Емвы он автомобилем преградил дорогу восьмилетней девочке, затащил ее в салон и отвез на значительное расстояние. Пока машина ехала, преступник прятал ребенка под рулем.

Девочка в какой-то момент попросилась в туалет и сразу сбежала, как только оказалась на улице.

Преступника задержали в Кирове. Он заявил, что ему показалось, будто он сбил ребенка и поэтому попытался отвезти ее подальше от места ДТП, чтобы избежать ответственности.