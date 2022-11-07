Снегопады и гололед: в нескольких районах Коми объявлено штормовое предупреждение

С 18 часов 7 ноября до 6 часов 8 ноября в отдельных западных районах ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, моросящий переохлажденный дождь, 6-8 мм), гололедно-изморозевые отложения (налипание мокрого снега, гололед).

Штормовое предупреждение объявлено в Усть-Цилемском, Ижемском, Удорском, Княжпогостском, Ухтинском, Усть-Вымском, Сыктывдинском районах и Сыктывкаре.

при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.