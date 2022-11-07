Снегопады и гололед: в нескольких районах Коми объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Усть-Цилемском, Ижемском, Удорском, Княжпогостском, Ухтинском, Усть-Вымском, Сыктывдинском районах и Сыктывкаре.
С 18 часов 7 ноября до 6 часов 8 ноября в отдельных западных районах ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, моросящий переохлажденный дождь, 6-8 мм), гололедно-изморозевые отложения (налипание мокрого снега, гололед).
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.
- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
Напоминаем:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.