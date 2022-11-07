В октябре брак заключили более сотни мобилизованных жителей Коми

Более 100 мобилизованных жителей Республики Коми заключили брак в октябре, сообщает пресс-служба Минюстиции региона. Ранее глава Коми Владимир Уйба поручил Министерству юстиции провести работу по регистрации брака для мобилизованных граждан. В случае призыва жители Коми получали право обратиться в любой загс на свой выбор. Основанием для сокращения месячного срока ожидания являлась повестка. При этом браки могли быть заключены прямо в день подачи заявления.

Так, в течение октября в Коми зарегистрировали 569 браков, 121 из которых по заявлениям мобилизованных.