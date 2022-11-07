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Жители Коми могут онлайн сообщить об увиденном нарушении на дорогах

Жители Коми могут онлайн сообщить об увиденном нарушении на дорогах

Если вы стали свидетелем нарушения Правил дорожного движения РФ водителем транспортного средства и при этом у вас имеются фото или видео материалы, подтверждающие данный факт, то вы можете обратиться в Госавтоинспекцию, и правонарушитель будет привлечен к административной ответственности, если таковая предусмотрена законодательством.

О факте нарушения ПДД РФ можно сообщить в Госавтоинспекцию через официальный сайт ГИБДД МВД России (гибдд.рф): Во вкладке "Сервисы" находим пункт "Прием обращений". Прежде чем приступить к заполнению формы, советуем ознакомиться с правилами оформления обращения.

Особое внимание стоит уделить информации о необходимости указать в обращении свои персональные и контактные данные. Информация о заявителе важна, т.к. в соответствии с действующим законодательством анонимные сообщения, содержащие сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим, органами внутренних дел не рассматриваются. Вместе с тем, хотим отметить, что Ваши данные, указанные в обращении, никто не увидит, кроме сотрудников ГИБДД, а по окончании работы с обращением Вам направят официальный ответ.

Ознакомившись с правилами подачи заявления в органы Госавтоинспекции ставим соответствующую отметку и нажимаем клавишу "Подать обращение".

При заполнении формы заявления необходимо указать место и время совершения административного правонарушения, марку и государственный регистрационный знак автомобиля и другие конкретизирующие данные, необходимые для установления личности правонарушителя.

Поля, требующие обязательного заполнения, отмечены звездочкой.

В качестве доказательств по делу об административном правонарушении к заявлению могут быть приложены фото, видео, аудио или другие материалы.

По результатам проверки фактов, изложенных в заявлении, будет принято соответствующее решение, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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