Жители Коми могут онлайн сообщить об увиденном нарушении на дорогах

Если вы стали свидетелем нарушения Правил дорожного движения РФ водителем транспортного средства и при этом у вас имеются фото или видео материалы, подтверждающие данный факт, то вы можете обратиться в Госавтоинспекцию, и правонарушитель будет привлечен к административной ответственности, если таковая предусмотрена законодательством.
О факте нарушения ПДД РФ можно сообщить в Госавтоинспекцию через официальный сайт ГИБДД МВД России (гибдд.рф): Во вкладке "Сервисы" находим пункт "Прием обращений". Прежде чем приступить к заполнению формы, советуем ознакомиться с правилами оформления обращения.
Особое внимание стоит уделить информации о необходимости указать в обращении свои персональные и контактные данные. Информация о заявителе важна, т.к. в соответствии с действующим законодательством анонимные сообщения, содержащие сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим, органами внутренних дел не рассматриваются. Вместе с тем, хотим отметить, что Ваши данные, указанные в обращении, никто не увидит, кроме сотрудников ГИБДД, а по окончании работы с обращением Вам направят официальный ответ.
Ознакомившись с правилами подачи заявления в органы Госавтоинспекции ставим соответствующую отметку и нажимаем клавишу "Подать обращение".
При заполнении формы заявления необходимо указать место и время совершения административного правонарушения, марку и государственный регистрационный знак автомобиля и другие конкретизирующие данные, необходимые для установления личности правонарушителя.
Поля, требующие обязательного заполнения, отмечены звездочкой.
В качестве доказательств по делу об административном правонарушении к заявлению могут быть приложены фото, видео, аудио или другие материалы.
По результатам проверки фактов, изложенных в заявлении, будет принято соответствующее решение, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.