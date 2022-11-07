Жители Коми могут онлайн сообщить об увиденном нарушении на дорогах

Если вы стали свидетелем нарушения Правил дорожного движения РФ водителем транспортного средства и при этом у вас имеются фото или видео материалы, подтверждающие данный факт, то вы можете обратиться в Госавтоинспекцию, и правонарушитель будет привлечен к административной ответственности, если таковая предусмотрена законодательством.

О факте нарушения ПДД РФ можно сообщить в Госавтоинспекцию через официальный сайт ГИБДД МВД России (гибдд.рф): Во вкладке "Сервисы" находим пункт "Прием обращений". Прежде чем приступить к заполнению формы, советуем ознакомиться с правилами оформления обращения.