Ухтинка оклеветала бывшего возлюбленного и получила штраф

Ухтинка соврала о том, что против нее было совершено тяжкое преступление и оказалась на скамье подсудимых, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Ранее судимая 29-летняя горожанка рассталась с мужчиной и не нашла ничего лучше, чем позвонить в полицию и рассказать, что бывший якобы совершил в ее отношении тяжкое насильственное преступление.