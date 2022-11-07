С этим лучше смириться: названы три самых невезучих знака зодиака

В жизни стали слишком часто наступать черные полосы, кажется, что вас постоянно сопровождают неудачи и злой рок? Возможно, вы принадлежите к одному из тех знаков зодиака, которым волею судеб достался не самый простой характер, заставляющий выбирать сложные пути. Овен Неукротимая воля, постоянная жажда действия, нежелание слушать мудрые советы более опытных людей стабильно провоцируют типичных Овнов на необдуманные действия, слишком эмоциональные реакции, частые конфликты с близкими и коллегами. Еще одним негативным качеством Овна можно назвать быстрое выгорание и нежелание доводить начатое до конца. Если с первого раза головой пробить стену не получилось, этот знак зодиака порой теряет интерес к происходящему, перестает пытаться решать некогда важный для него вопрос и просто переключается на новый триггер.

Естественно, что подобное поведение часто приводит к утере доверия к этому человеку со стороны окружающих и появлению большого количества врагов. Однако если вы предупреждены об этих своих качествах, можно их успешно проработать.

Рак

Открытые, доверчивые, всегда всем сочувствующие Раки, мечтающие вылечить все боли мира, очень часто становятся жертвами обмана и манипуляций. Окружающие склонны пользоваться их добротой, перекладывать на их плечи собственные проблемы и забывать про Раков, когда те уже стали не нужны.

В итоге представители этого знака слишком часто оказываются в бедственном положении, а помочь им некому. Ибо их друзья — и не друзья вовсе. А людей, которые искренне пытаются предупредить Рака о последствиях такого поведения, последние просто игнорируют, так как сами оказываются слишком зависимыми от сложных взаимоотношений.

Типичным Ракам стоит осознать наличие подобных тенденций характера и принять четкое решение об их преодолении. Научитесь любить в первую очередь себя. Вы этого заслуживаете.

Скорпион

Изначально представители этого знака наделены огромной силой. Однако от того, как именно Скорпионы ее используют, и зависит их степень везения в жизни. Если они дают волю интуиции и осознают, что окружающие вокруг них, скорее всего, гораздо слабее духом, то могут стать великолепным защитником, активистом, сотрудником любой из спасательных служб или просто отличным психотерапевтом.

При обратном сценарии Скорпион превращается в тирана, причем активно занимающегося самоедством. Видя схожие негативные черты в других людях, представители этого знака пытаются их подавить и… стереть с лица земли. Для Скорпионов нет слова компромисс. И этим они создают себе ужасную репутацию.