Вандалы разбили стекло на новой остановке в Сыктывкаре

Вандалы разбили стекло на новой остановке по Сысольскому шоссе, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Остановочный комплекс простоял нетронутым чуть больше месяца, прежде чем до него добрались вандалы.

«С утра снова отмывали остановки от надписей. Но, как оказалось, это не самое страшное, что могут горожане сотворить с ними. А могут они вот что: разбить их. Так получилось с новым остановочным комплексом на Сысольском шоссе, который появился там в конце сентября после ремонта дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности он простоял чуть более месяца. А сегодня уже наши работники на нем уже не досчитались двух стеклянных стенок», – отметили в «Дорхозе».